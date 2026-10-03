Хавбек вывел национальную команду на поле в товарищеской встрече с Намибией в Екатеринбурге, которая завершилась победой россиян со счётом 6:0.
Теперь на счету Миранчука столько же матчей в роли капитана сборной России, сколько у Олега Кузнецова и Дмитрия Лоськова. Все трое по пять раз начинали встречи национальной команды с повязкой.
Первое место по этому показателю занимает Виктор Онопко. Бывший защитник был капитаном российской сборной в 87 играх.
Миранчук сравнялся с Лоськовым и Кузнецовым по матчам в роли капитана сборной России
Полузащитник "Атланты" Алексей Миранчук в пятый раз сыграл за сборную России с капитанской повязкой.
РФС