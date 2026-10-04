Почетный президент РФС - о победе сборной России: видно, что класс футболистов у нас выше

- Если говорить по самой игре, то с первых минут было видно, что класс футболистов у нас выше. Но медлительность и неточные передачи привели к тому, что мы забили только один гол, несмотря на всё преимущество.
После замен, когда вышли свежие футболисты и включили скорость, соперник перестал справляться. Были непредсказуемые ходы, отличные передачи того же Тюкавина. Гол Глушенкова? Отчаяние наступило у соперника, да и гол курьезный получился, - приводит слова Колоскова Metaratings.
Вчера, 3 октября, национальная команда России одержала победу над сборной Намибии в товарищеском матче со счетом 6:0. Забитыми мячами отметились: Лечи Садулаев, Данил Пруцев, Константин Тюкавин, Максим Глушенков, Максим Петров (пенальти) и Камаижанда Ндисиро (автогол). Впервые в истории матч главной национальной команды России прошел на "Екатеринбург Арене".
На данный момент Россия занимает 35 место в рейтинге сборных ФИФА, Намибия располагается на 121 строчке в этом списке. Во вторник, 6 октября, подопечные Валерия Карпина проведут товарищескую встречу со сборной Нигерии - матч состоится в Нижнем Новгороде.