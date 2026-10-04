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Гунько рассказал, за счет чего Дзюба добился яркой карьеры

Российский тренер Дмитрий Гунько объяснил, за счет чего Артем Дзюба добился яркой карьеры.
Фото: ФК "Акрон"
По словам Гунько, Дзюба добился яркой карьеры за счет своего неоднозначного характера.

- В Юном возрасте от каждого молодого игрока ждут прогресса, роста, но не у всех это получается. Много талантов пропадает, о них никто никогда не услышит.
Но Дзюба за счет своего неоднозначного характера добился такой яркой карьеры, - приводит слова Гунько "РБ Спорт".

Напомним, что Артем Дзюба является лучшим бомбардиром в истории чемпионата России и национальной команды страны. По окончании прошлого сезона он покинул "Акрон" на правах свободного агента, за тольяттинский клуб форвард выступал с сентября 2024 года.

Ранее нападающий был игроком петербургского "Зенита", столичный "Спартака" и "Локомотива", а также тульского "Арсенала" и "Томи". В Турции россиянин выступал за "Адана Демирспор".

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