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Тренер сборной Намибии оценил уровень сборной России по сравнению с африканскими грандами

Главный тренер сборной Намибии Коллин Бенджамин оценил уровень сборной России.
Фото: РФС
По словам Бенджамина, уровень сборной России очень высокий.

- Уровень сборной России очень высокий. Некоторые футболисты выступают в европейских чемпионатах, как и игроки ведущих африканских сборных.
Россия занимает высокое место в рейтинге ФИФА. Повторюсь: этот матч поможет нам научиться играть против сильных команд, - приводит слова Бенджамина РФС

Вчера, 3 октября, национальная команда России одержала победу над сборной Намибии в товарищеском матче со счетом 6:0. Забитыми мячами отметились: Лечи Садулаев, Данил Пруцев, Константин Тюкавин, Максим Глушенков, Максим Петров (пенальти) и Камаижанда Ндисиро (автогол). Впервые в истории матч главной национальной команды России прошел на "Екатеринбург Арене".

На данный момент Россия занимает 35 место в рейтинге сборных ФИФА, Намибия располагается на 121 строчке в этом списке.

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