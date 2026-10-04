Голами за "Волгу" отличились полузащитник Кирилл Фольмер и правый вингер Денис Рахманов. За "Велес" мяч в конце второго тайма забил нападающий Олег Смирнов. Итоговый счет - 2:1 в пользу ульяновского клуба.
На 86-й минуте встречи красную карточку получил защитник гостей Камил Ибрагимов.
Первая лига
21 тур
Голы: Смирнов, 81 - Фольмер, 36, Рахманов, 45.
"Велес": Самок, Колосков, Рыбалко, Скворцов, Смирнов, Шубин, Завезен, Бамматгереев, Галкин, Тарасенко, Мурза.
"Волга": Ходанович, Степанов, Ибрагимов, Быков, Дзиов, Костин, Рахманов, Шагиахметов, Саплинов, Фольмер, Яковлев.
"Волга" победила "Велес", несмотря на удаление защитника
Ульяновская "Волга" одержала гостевую победу над "Велесом" в рамках Первой лиги.
Фото: ФК "Волга"