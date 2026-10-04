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Португальский журналист рассказал, почему Роналду может вернуться в сборную

Португальский журналист Мигель Перейра раскрыл причину, по которой Криштиану Роналду может продолжить выступление за сборную, несмотря на конфликт с главным тренером.
Фото: Getty Images
Мигель Перейра сообщил, что форвард может вернуться, потому что хочет забить 1000-й гол именно за сборную.

"Он очень хочет забить последний гол за Португалию. Я думаю, он стремится забить 1000-й гол в конце сезона в матче за Португалию", - сказал Перейра talkSPORT.

Ранее Криштиану Роналду покинул расположение сборной Португалии из-за конфликта с главным тренером Жорже Жезушем.

За всю карьеру нападающий суммарно провел 1333 матча, забил 979 голов и отдал 176 результативных передач. На данный момент португальскому футболисту 41 год.

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