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Карпукас рассказал об адаптации в "Зените": есть шероховатости

Футболист "Зенита" Артем Карпукас рассказал об адаптации в клубе.
Фото: ФК "Зенит"
Артем Карпукас рассказал, что серьезных проблем в новом клубе у него нет.

"Сейчас в клубе много футболистов, которые отправились в свои сборные. Так что в принципе тяжело что-то наиграть.

Насчет адаптации: я сразу сыграл пару матчей, как только пришел. В принципе, все нормально, нет сильного недопонимания. Еще есть шероховатости, но я думаю, что они в ближайшее время уйдут", - сказал Карпукас "Спорт-Экспрессу".

Артем Карпукас перешел в петербургский "Зенит" из московского "Локомотива" 21 августа. Всего за новый клуб опорный полузащитник провел 6 матчей и отдал 1 результативную передачу. 24-летний футболист подписал контракт с сине-бело-голубыми до конца июня 2031 года.

На данный момент команда Сергея Семака занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 18 очков в девяти встречах.

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