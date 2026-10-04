Карпукас рассказал об адаптации в "Зените": есть шероховатости

"Сейчас в клубе много футболистов, которые отправились в свои сборные. Так что в принципе тяжело что-то наиграть.
Насчет адаптации: я сразу сыграл пару матчей, как только пришел. В принципе, все нормально, нет сильного недопонимания. Еще есть шероховатости, но я думаю, что они в ближайшее время уйдут", - сказал Карпукас "Спорт-Экспрессу".
Артем Карпукас перешел в петербургский "Зенит" из московского "Локомотива" 21 августа. Всего за новый клуб опорный полузащитник провел 6 матчей и отдал 1 результативную передачу. 24-летний футболист подписал контракт с сине-бело-голубыми до конца июня 2031 года.
На данный момент команда Сергея Семака занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 18 очков в девяти встречах.