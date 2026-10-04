"То, что он делает на поле - это наслаждение". Кирилл Глебов - об игроке сборной России

"То, что он делает на поле — это наслаждение. Может, он не такой хайповый, не с суперстатистикой, но Саня — топ.
Хочется делать так же и играть на том же уровне. Ведь он уже 10 лет показывает такой футбол, который хочется видеть в своем исполнении", - сказал Глебов.
29 сентября сборная России одержала уверенную победу над Ираном (2:0). Полузащитник Александр Головин вышел на поле с капитанской повязкой и записал на свой счет дубль, забив на 21-й и 36-й минутах. В концовке хавбек "Монако" получил повреждение и был заменен.
Из-за травмы Головин пропустил товарищеский матч против национальной команды Намибии (6:0) и досрочно покинул расположение сборной.
Источник: "Чемпионат"