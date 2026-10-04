Тукманова порадовала игра сборной России в матче с Намибией

"Порадовала игра нашей сборной. Играли с желанием, дружно, быстро. Соперник позволял - отсюда результат. У ребят было хорошее движение и взаимопонимание.В целом всё понравилось, но ещё раз повторю, что соперник позволял играть нам так, как мы любим и умеем", - сказал Тукманов Metaratings.
Вчера, 3 октября, состоялся товарищеский матч между сборными России и Намибии. Встреча прошла на стадионе "Екатеринбург Арена". Команда Валерия Карпина одержала разгромную победу со счетом 6:0.
Мячи за национальную команду забили нападающие Лечи Садулаев, Константин Тюкавин и Максим Глушенков, полузащитники Данил Пруцев и Максим Петров, а также автогол на свой счет записал голкипер африканской сборной Камаижанда Ндисиро.