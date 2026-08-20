Жирков в пятый раз станет отцом

Фото: ФК "Динамо"

- С днём рождения, Юрий, - написала Жиркова

Новостью она поделилась в соцсетях 20 августа, в день рождения мужа. Инна опубликовала видео, в котором объявила о беременности, сопроводив его поздравлением Юрия с 43-летием.Для супругов этот ребёнок станет пятым. Инне Жирковой сейчас 37 лет.