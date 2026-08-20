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Жирков в пятый раз станет отцом
Сегодня, 21:33
Супруга бывшего футболиста
сборной России
Юрия
Жиркова
Инна сообщила о скором пополнении в семье.
Фото: ФК "Динамо"
Новостью она поделилась в соцсетях 20 августа, в день рождения мужа. Инна опубликовала видео, в котором объявила о беременности, сопроводив его поздравлением Юрия с 43-летием.
- С днём рождения, Юрий, - написала
Жиркова
.
Для супругов этот ребёнок станет пятым. Инне Жирковой сейчас 37 лет.
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Юрий Жирков
Опубликовал:
Дмитрий Кондратьев
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