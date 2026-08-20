Будущее Андрея Мостового в "Зените" может проясниться после встречи со "Спартаком", которая состоится 23 августа.
Как пишет Metaratings.ru, петербургский клуб пока не принял окончательного решения по 28-летнему полузащитнику. "Зенит" не заинтересован в переходе Мостового в "Краснодар", поскольку рассматривает краснодарцев как прямого конкурента. Вариант с московским "Динамо" также осложнён на фоне ситуации вокруг переговоров по Константину Тюкавину.
Сам Мостовой готов рассмотреть переход в "Локомотив". Однако предметного диалога между клубами пока не было, а зарплата футболиста в "Зените" превышает финансовые возможности железнодорожников.
Мостовой представляет петербургский клуб с 2019 года.
"Зенит" не хочет отпускать Мостового к одному из конкурентов - источник
Фото: ФК "Зенит"