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"Зенит" не хочет отпускать Мостового к одному из конкурентов - источник

Фото: ФК "Зенит"
Будущее Андрея Мостового в "Зените" может проясниться после встречи со "Спартаком", которая состоится 23 августа.

Как пишет Metaratings.ru, петербургский клуб пока не принял окончательного решения по 28-летнему полузащитнику. "Зенит" не заинтересован в переходе Мостового в "Краснодар", поскольку рассматривает краснодарцев как прямого конкурента. Вариант с московским "Динамо" также осложнён на фоне ситуации вокруг переговоров по Константину Тюкавину.

Сам Мостовой готов рассмотреть переход в "Локомотив". Однако предметного диалога между клубами пока не было, а зарплата футболиста в "Зените" превышает финансовые возможности железнодорожников.

Мостовой представляет петербургский клуб с 2019 года.

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