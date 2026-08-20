Хомуха: до зимы "Локомотив" не сможет претендовать на призовую тройку

- В прошлом сезоне у "Локомотива" не было такой кадровой текучки, которая есть сейчас. Быстро найти адекватную замену Батракову и другим игрокам будет очень сложно. Основное усиление произойдёт зимой, а до этого момента команда не сможет претендовать на призовую тройку. Если смогут укрепиться зимой, то, возможно, вступят в борьбу за медали. Но в этом году сезон будет переходным у "Локомотива", - цитирует Хомуху "Чемпионат".
Этим летом команду также покинули Дмитрий Воробьёв и Данил Пруцев. Первый перешёл в "Краснодар", а второй вернулся в "Спартак" после аренды. Кроме того, по информации СМИ, Артём Карпукас близок к переходу в "Зенит".