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Хомуха: до зимы "Локомотив" не сможет претендовать на призовую тройку

Российский тренер Дмитрий Хомуха считает, что "Локомотиву" будет тяжело включиться в борьбу за медали РПЛ после серьёзных изменений в составе.
Фото: РПЛ
По словам Хомухи, футболисты, которых московский клуб способен найти на российском рынке, вряд ли сразу позволят команде претендовать на место в тройке.

- В прошлом сезоне у "Локомотива" не было такой кадровой текучки, которая есть сейчас. Быстро найти адекватную замену Батракову и другим игрокам будет очень сложно. Основное усиление произойдёт зимой, а до этого момента команда не сможет претендовать на призовую тройку. Если смогут укрепиться зимой, то, возможно, вступят в борьбу за медали. Но в этом году сезон будет переходным у "Локомотива", - цитирует Хомуху "Чемпионат".

Этим летом команду также покинули Дмитрий Воробьёв и Данил Пруцев. Первый перешёл в "Краснодар", а второй вернулся в "Спартак" после аренды. Кроме того, по информации СМИ, Артём Карпукас близок к переходу в "Зенит".

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