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Жена Батракова написала одно слово после приезда в Стамбул

Супруга Алексея Батракова Ирина Подшибякина отреагировала на приезд семьи в Стамбул, где полузащитник завершил свой переход из "Локомотива" в "Галатасарай".
Фото: ФК "Локомотив"
После прилёта в Турцию Подшибякина опубликовала в своём телеграм-канале короткое сообщение на турецком языке.

- Merhaba, - написала Подшибякина. В переводе на русский это слово означает "Здравствуйте".

В нынешнем сезоне Батраков успел провести за "Локомотив" пять матчей, забив один мяч и сделав одну результативную передачу.

"Галатасарай" заплатит за футболиста 25 миллионов евро. Батраков заключил с турками контракт на пять лет.

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