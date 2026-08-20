После прилёта в Турцию Подшибякина опубликовала в своём телеграм-канале короткое сообщение на турецком языке.
- Merhaba, - написала Подшибякина. В переводе на русский это слово означает "Здравствуйте".
В нынешнем сезоне Батраков успел провести за "Локомотив" пять матчей, забив один мяч и сделав одну результативную передачу.
"Галатасарай" заплатит за футболиста 25 миллионов евро. Батраков заключил с турками контракт на пять лет.
Жена Батракова написала одно слово после приезда в Стамбул
Супруга Алексея Батракова Ирина Подшибякина отреагировала на приезд семьи в Стамбул, где полузащитник завершил свой переход из "Локомотива" в "Галатасарай".
Фото: ФК "Локомотив"