Мостовой отговорил Головина от возвращения в РПЛ: ему здесь нечего ловить

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"Головину точно не стоит сейчас возвращаться в Россию, пусть играет в "Монако" столько, сколько будут силы. Ему нечего ловить сейчас в РПЛ, он явно игрок высокого уровня и должен играть в конкурентной для себя среде. Он всегда успеет поиграть в России. Но сейчас у него отличный возраст, у него есть все качества, которые позволяют ему играть во Франции", - сказал Мостовой.