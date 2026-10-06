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Мостовой отговорил Головина от возвращения в РПЛ: ему здесь нечего ловить

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой в беседе с Rusfootball.info высказался о возможном возвращении Александра Головина в чемпионат России.
Фото: Jean Catuffe / Contributor / Getty Images Sport / Gettyimages.ru
"Головину точно не стоит сейчас возвращаться в Россию, пусть играет в "Монако" столько, сколько будут силы. Ему нечего ловить сейчас в РПЛ, он явно игрок высокого уровня и должен играть в конкурентной для себя среде. Он всегда успеет поиграть в России. Но сейчас у него отличный возраст, у него есть все качества, которые позволяют ему играть во Франции", - сказал Мостовой.

Александр Головин перешел из ЦСКА в "Монако" летом 2018 года. Всего за французский клуб хавбек провел 273 матча, забил 40 голов и отдал 48 результативных передач.

Ранее футболист и его агент сообщали, что московский "Спартак" и петербургский "Зенит" интересовались им этим летом.

Rusfootball.info

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