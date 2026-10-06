Мостовой отговорил Головина от возвращения в РПЛ: ему здесь нечего ловить

"Головину точно не стоит сейчас возвращаться в Россию, пусть играет в "Монако" столько, сколько будут силы. Ему нечего ловить сейчас в РПЛ, он явно игрок высокого уровня и должен играть в конкурентной для себя среде. Он всегда успеет поиграть в России. Но сейчас у него отличный возраст, у него есть все качества, которые позволяют ему играть во Франции", - сказал Мостовой.
Александр Головин перешел из ЦСКА в "Монако" летом 2018 года. Всего за французский клуб хавбек провел 273 матча, забил 40 голов и отдал 48 результативных передач.
Ранее футболист и его агент сообщали, что московский "Спартак" и петербургский "Зенит" интересовались им этим летом.
Rusfootball.info