Алексей Миранчук рассказал, как изменился к 30 годам: я стал суровым

Фото: ФК "Атланта Юнайтед"

"Раньше было много мечтаний, мыслей, иллюзий. Сейчас я стал суровым. Человек с годами черствеет. Я — точно. Но каждый день благодарен судьбе, что за все годы карьеры у меня не было серьезных травм", — рассказал Миранчук.

Миранчук рассказал, насколько изменилось его восприятие жизни и карьеры по сравнению с тем временем, когда ему было чуть больше 20 лет. По словам футболиста, прежних иллюзий стало меньше, однако он благодарен судьбе за возможность реализовать многие свои мечты.Футболист также отметил, что за карьеру успел выиграть трофеи, поиграть вместе с известными футболистами и выступить на крупных стадионах.Одной из главных целей Миранчука был переезд в Европу, и ее ему удалось осуществить."Я что-то выиграл, с большими игроками играл, на крутых аренах. Все очень круто сложилось. Была мечта поиграть в Европе — она осуществилась", — добавил полузащитник.Сейчас 30-летний Миранчук выступает в США за "Атланту Юнайтед", куда перебрался в 2024 году. За американский клуб россиянин провел 78 матчей, забил 18 голов и сделал 13 результативных передач.Источник: "Чемпионат"