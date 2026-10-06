Алексей Миранчук рассказал, как изменился к 30 годам: я стал суровым

"Раньше было много мечтаний, мыслей, иллюзий. Сейчас я стал суровым. Человек с годами черствеет. Я — точно. Но каждый день благодарен судьбе, что за все годы карьеры у меня не было серьезных травм", — рассказал Миранчук.
Футболист также отметил, что за карьеру успел выиграть трофеи, поиграть вместе с известными футболистами и выступить на крупных стадионах.
Одной из главных целей Миранчука был переезд в Европу, и ее ему удалось осуществить.
"Я что-то выиграл, с большими игроками играл, на крутых аренах. Все очень круто сложилось. Была мечта поиграть в Европе — она осуществилась", — добавил полузащитник.
Сейчас 30-летний Миранчук выступает в США за "Атланту Юнайтед", куда перебрался в 2024 году. За американский клуб россиянин провел 78 матчей, забил 18 голов и сделал 13 результативных передач.
Источник: "Чемпионат"