"Сьон" хочет позвать сборную России и "Зенит" на открытие нового стадиона

Президент швейцарского клуба Кристиан Константин рассказал, что хотел бы видеть среди первых гостей арены российские команды.
"Мы сейчас занимаемся строительством нового и уникального стадиона для "Сьона". Он будет готов к сезону-2030/31. Мы планируем пригласить на его открытие сборную России и петербургский "Зенит". Надеюсь, эти команды станут одними из первых, кто сыграет на нашей новой арене", — заявил Константин.
У "Сьона" уже есть опыт матчей с петербуржцами. В 2025 году команды дважды встречались в товарищеском формате на "Газпром Арене". Обе игры остались за "Зенитом" — 5:2 и 5:3.
Источник: Sport24