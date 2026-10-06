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"Сьон" хочет позвать сборную России и "Зенит" на открытие нового стадиона

Президент "Сьона" Кристиан Константин заявил, что швейцарский клуб планирует пригласить сборную России и "Зенит" на открытие своей новой арены, которое ожидается к сезону-2030/31.
Фото: ФК "Зенит"
"Сьон" представил масштабный проект нового домашнего стадиона. Арена должна получить раздвижную крышу и вмещать от 15 до 21 тысячи зрителей на футбольных матчах. Во время концертов вместимость сможет увеличиваться до 33 тысяч человек. Еще одной необычной частью комплекса должны стать американские горки рядом со стадионом.

Президент швейцарского клуба Кристиан Константин рассказал, что хотел бы видеть среди первых гостей арены российские команды.

"Мы сейчас занимаемся строительством нового и уникального стадиона для "Сьона". Он будет готов к сезону-2030/31. Мы планируем пригласить на его открытие сборную России и петербургский "Зенит". Надеюсь, эти команды станут одними из первых, кто сыграет на нашей новой арене", — заявил Константин.

У "Сьона" уже есть опыт матчей с петербуржцами. В 2025 году команды дважды встречались в товарищеском формате на "Газпром Арене". Обе игры остались за "Зенитом" — 5:2 и 5:3.

Источник: Sport24

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