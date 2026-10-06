Алексей признался, что считает завершение карьеры в "Локомотиве" идеальным для себя сценарием, хотя понимает, что многое будет зависеть от контрактной ситуации.
"Не знаю, как и что сложится, но мне бы хотелось, чтобы так сложилось. Но и с братом я бы еще разочек хотел в одной команде поиграть! Мне это очень важно и ценно. Когда в сборной удается снова выйти на поле вместе, я нереально кайфую", — сказал полузащитник.
При этом на вопрос о выборе между возвращением в "Локомотив" и переходом в команду Антона Миранчук со смехом ответил, что предпочел бы вариант с братом. От желания в будущем вновь надеть форму железнодорожников Алексей при этом не отказался.
Миранчук выступал за основную команду "Локомотива" с 2013 по 2020 год, после чего продолжил карьеру в итальянской "Аталанте". Антон Миранчук оставался в московском клубе до 2024 года.
Источник: "Чемпионат"
Миранчук хочет вернуться в "Локомотив" и снова сыграть с братом: мне это очень важно
Полузащитник "Атланты Юнайтед" Алексей Миранчук признался, что хотел бы однажды вернуться в "Локомотив" и перед завершением карьеры еще раз поиграть в одной команде с братом Антоном.
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости