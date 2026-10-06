Мостовой уверен, что доминировал бы в современной РПЛ: я был бы лучшим с большим отрывом

"Когда многие говорят, что футбол сегодня стал быстрее, люди стали лучше бежать — это миф! В мое время Роналдо, который Зубастик, бежал так, как многие сейчас и не побегут. Или Роберто Карлос и еще десятки других футболистов", — заявил Мостовой.
Особое внимание экс-полузащитник уделил результативности нынешних форвардов РПЛ. Мостовой подчеркнул, что сам не был нападающим, однако за карьеру забил значительно больше некоторых современных игроков атаки.
"Сейчас некоторые нападающие в РПЛ и сто голов не забили за свою карьеру! Это же ужас! Я не нападающий по позиции, а забил под 200 мячей. А у меня еще ни одной игры в чемпионате России", — отметил он.
Мостовой уверен, что на фоне нынешнего поколения российских футболистов смог бы выделяться даже сильнее, чем во время собственной карьеры.
"Если бы я играл сегодня в РПЛ, я был бы лучшим игроком с большим отрывом. Вы видели, какие голы я забивал в СССР и Европе? Наше поколение сильно отличается от нынешнего", — добавил Мостовой.
В подтверждение своих слов он также вспомнил Андрея Канчельскиса и победу молодежной сборной СССР на чемпионате Европы, отметив, что нынешнему российскому футболу не хватает игроков подобного уровня. При этом Мостовой обратил внимание, что современные футболисты располагают значительно лучшими финансовыми и бытовыми условиями.
Источник: "РБ Спорт"