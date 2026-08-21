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Умяров рассказал, как в "Спартаке" приняли Мирлинда Даку

Полузащитник "Спартака" Наиль Умяров рассказал, как в команде приняли Мирлинда Даку.
Фото: ФК "Спартак"
По словам Умярова, Даку - хороший человек и отличный игрок в плане человеческих и футбольных качеств.

- Прекрасно. В плане футбольных и человеческих качеств очень хороший человек, отличный игрок, который поможет нам.

В коллектив он влился практически на сто процентов. Как он ведет себя в команде, с партнерами, персоналом — все прекрасно, - приводит слова Умярова "Матч ТВ".

Мирлинд Даку перешел в московский "Спартак" из казанского "Рубина" в летнее трансферное окно за 11 миллионов евро и заключил трехлетний контракт. За красно-белых албанский нападающий провел три матча во всех турнирах и отметился одной голевой передачей.

После 4 сыгранных туров команда Хуана Карседо располагается на третьей строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 9 набранными очками в своем активе.

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