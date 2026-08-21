В "Зените" ответили, сможет ли Нино сыграть со "Спартаком"

- В перерыве матча он почувствовал недомогание, заболел немного. По необходимости, учитывая количество игроков, взяли Нино, потому что он сыграл меньше, но необходимости не случилось.
Сейчас он готовится к матчу в обычном режиме, - приводит слова Семака пресс-служба "Зенита".
В четвертом туре чемпионата России петербургский "Зенит" одержал победу над московским "Динамо" со счетом 3:0. Центральный защитник петербуржцев Нино был заменен в перерыве.
В воскресенье, 23 августа, петербургский "Зенит" сыграет на выезде с московским "Спартаком" в матче пятого тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток запланирован на 20:00 по столичному времени. После 4 сыгранных туров команда Сергея Семака занимает второе место в турнирной таблице российского чемпионата с 9 набранными очками, красно-белые располагаются на третьей строчке с таким же количеством баллов.