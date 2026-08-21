Стало известно, почему голкипер Кабо-Верде Возинья не перешел в клуб из РПЛ

Спортивный директор "Родины" Алексей Зинин объяснил, почему клуб не смог подписать Возинью.

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Мы не сошлись на том, что он хотел длительный контракт, а мы были не готовы на это идти. Ну и ожидания по зарплате у него были больше, чем мы могли себе позволить, - приводит слова Зинина "Спорт-Экспресс"

По словам Зинина, Возинья хотел длительный контракт, и на этом стороны не сошлись.- Я общался с Возиньей. У нас был тёплый диалог. Он хороший парень и оставил приятное впечатление.Возинья был основным голкипером Кабо-Верде на чемпионате мира-2026. В летнее трансферное окно он перешел на правах свободного агента в чилийский "Коло-Коло", ранее вратарь выступал за португальский "Шавиш". Рыночная стоимость 40-летнего футболиста оценивается порталом Transfermarkt в 500 тысяч евро.После 4 сыгранных туров "Родина" занимает 11 место в турнирной таблице российского чемпионата с 4 набранными очками в своем активе.