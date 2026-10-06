Гаврилов: я бы не назвал Барко лидером "Спартака"

- Если "Спартак" продлил с ним контракт, значит, на него возлагаются определённые надежды. Пока что он хорошо смотрится в команде, но посмотрим, что будет дальше. Хочется, чтобы Барко и дальше показывал футбол высокого уровня, который будет помогать "Спартаку" побеждать.
Он хороший и креативный футболист, но пока я бы не назвал его лидером "Спартака", - цитирует Гаврилова Metaratings.
Вчера, 5 октября, пресс-служба московского "Спартака" объявила о продлении контракта с Эсекьелем Барко - новое соглашение рассчитано до лета 2030 года. Аргентинец выступает за столичный клуб с 2024 года, всего он провел за красно-белых во всех турнирах 79 матчей и записал на свой счет 23 забитых мяча и 19 голевых передач. Рыночная стоимость 27-летнего футболиста оценивается порталом Transfermarkt в 16 миллионов евро.
После девяти сыгранных туров команда Хуана Карседо занимает четвертое место в турнирной таблице российского чемпионата с 19 набранными очками в своем активе и отстает от лидирующего "Краснодара" на два балла.