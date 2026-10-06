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"Я обалдел, когда услышал, сколько он получал". Кержаков - об отставке Альбы

Экс-игрок сборной России Александр Кержаков высказался об отставке Джонатана Альбы из "Ростова".
Фото: ФК "Ростов"
По словам Кержаков, Альба получал слишком много, хотя ничего не давал команде.

- Я обалдел, когда услышал, сколько получал Альба. Писали, что 5 миллионов.
5 миллионов рублей в месяц – тренеру, который не даёт ничего нового в команде, у которой проблемы.

Он получает довольно приличные деньги для этого клуба, - сказал Кержаков в видео на YouTube-канале "Это футбол, брат!".

Джонатан Альбы был главным тренером "Ростова" с февраля 2025 года по сентябрь текущего года. Ростовчане ранее объявили о назначении Дмитрия Кириченко, который ранее входил в тренерский штаб желто-синих и был главным тренером "Текстильщика".

По итогам девяти сыгранных туров южане располагаются на 12 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 8 набранными очками в своем активе.

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