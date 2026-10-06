"Я обалдел, когда услышал, сколько он получал". Кержаков - об отставке Альбы

Фото: ФК "Ростов"

5 миллионов рублей в месяц – тренеру, который не даёт ничего нового в команде, у которой проблемы.

По словам Кержаков, Альба получал слишком много, хотя ничего не давал команде.- Я обалдел, когда услышал, сколько получал Альба. Писали, что 5 миллионов.Он получает довольно приличные деньги для этого клуба, - сказал Кержаков в видео на YouTube-канале "Это футбол, брат!".Джонатан Альбы был главным тренером "Ростова" с февраля 2025 года по сентябрь текущего года. Ростовчане ранее объявили о назначении Дмитрия Кириченко, который ранее входил в тренерский штаб желто-синих и был главным тренером "Текстильщика".По итогам девяти сыгранных туров южане располагаются на 12 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 8 набранными очками в своем активе.