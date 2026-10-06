Сегодня, 6 октября, национальная команда России примет сборную Нигерии на стадионе в Нижнем Новгороде в рамках товарищеского матча, стартовый свисток запланирован на 19:00 по московскому времени. Прямая трансляция встречи будет доступна на "Первом" телеканале, редакция Rusfootball.info проведет текстовую трансляцию игры.
Напомним, что сборные встречались между собой летом прошлого года - товарищеская встреча завершилась со счетом 1:1, матч проходил в "Лужниках".
Россия - Нигерия: во сколько начало и где смотреть бесплатно трансляцию матча сборных
Сборная России - сборная Нигерии: во сколько и где смотреть прямую трансляцию товарищеского матча.
Фото: РФС