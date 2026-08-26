Сергей Ефимов: в наше время только попасть на тренировку с основой было за счастье

Тогда все говорило о том, что игровая карьера Ефимова должна сложиться как нельзя лучше, но жизнь нередко делает многое по-своему. У футболиста не все пошло по плану, и виной тому во многом тяжелейшие травмы: у Ефимова трижды был разрыв крестообразных связок.
Повесив бутсы на гвоздь, Сергей решил попробовать себя на тренерском поприще. Сегодня он трудится в Академии родного «Локомотива» в качестве главного тренера команды «красно-зеленых» в ЮФЛ U-17, а до этого 5 лет работал помощником в молодежной команде, из них два года ассистентом Дмитрия Хохлова. Впрочем, обо всем по порядку.
«Попробовал и понял, что работа тренера - это интересно»
- Сергей, вы уже достаточно давно работаете тренером в детско-юношеском футболе. Можете сказать, что живете этим?
- Конечно. И вообще, сначала я все-таки был воспитанником Академии «Локомотива», затем - футболистом команды, сейчас тренером в Академии клуба. Интересно работать и какие-то свои знания ребятам передавать. Да и мы, тренеры, сами постоянно обучаемся и стараемся совершенствоваться. Очень приятно работать в Академии «Локомотива». Спасибо Кузьмичёву Владимиру Семёновичу и Антипову Александру Викторовичу, пригласившим меня в свое время работать в Отделение "Перово", а потом и в молодежную команду.
Конечно же, огромная благодарность нынешнему руководству в лице Бориса Борисовича Ротенберга за доверие и возможность быть частью "Локомотива" . Хочется этому интересному и нелёгкому труду посвятить всю свою дальнейшую жизнь.
- Почему выбрали именно детско-юношеский, а не взрослый футбол? Почему, допустим, не занялись агентской деятельностью? Куда более хлебное дело.
- Ну, это понятно... Но я выбрал профессию тренера. Знаете, у меня не так много игр. Но те же футболисты-легенды, с громким именем, тоже проходят обучение, но как-то сразу уже приступают к работе с командами юношей старшего возраста или в клубах Второй или Первой лиг.
Что касается лично меня, то после завершения карьеры футболиста мне необходимо было попробовать и узнать, мое это или не мое - пошел работать сначала у себя, в Московской области: дали команду ребят старшего возраста в Мытищах. Это были мальчишки предвыпускного возраста: на тот момент - 2000 года рождения.
- Вы сразу после окончания карьеры игрока пошли обучаться в Академию РФС на тренерскую лицензию?
- Когда закончил играть, конечно, понимал, что нужно дальше двигаться, а обучение на лицензию C прошел еще тогда, когда играл, параллельно получая образование в РГУФКе. Лицензию C получил - мог сразу на B пойти, но знакомые советовали, что обучение на тренерские лицензии лучше начинать опять же с базовой версии, то есть с C, потому что там дают самую основу, фундамент для дальнейшего обучения. Ну и потом пошел тренировать.
- То есть поняли, что тренерское дело - это ваше?
- Понял, что это интересно. Не каждый футболист, который, возможно, и хочет работать в качестве тренера, знает, способен ли он это делать. Потом, поработав некоторое время в этой профессии, он, может быть, скажет, что ему это не нужно. Поэтому да, я поработал - мне понравилось. Понятно, что многим хочется работать не только с детьми, юношескими и молодежными командами, но и со взрослыми, как-то прогрессировать и решать очень большие задачи. Это все понятно, это нормально. Люди работают и постепенно поднимаются по ступенькам. Мне нравится путь главного тренера ЦСКА Игдисамова из юношеского и молодежного футбола во взрослый. Это очень здорово. Думаю, у всех такие цели есть.
- У вас тоже такие же цели в «Локомотиве»?
- Да у всех они такие. У каждого человека, который хочет развиваться. Но кому-то нравится работать с детьми, и это тоже очень хорошо.
- В чем особенности работы с детьми?
- Если мы говорим про академии, то здесь закладывается хороший фундамент - качества, за счет которых воспитанник будет играть дальше. Этот фундамент присутствует во всех аспектах: технические моменты, ловкость и так далее. От того, как тренер в юном возрасте заложит эти качества, зависит в дальнейшем очень многое. Мне кажется, что тренеров, работающих с младшими возрастами где-то недооценивают, а они проводят огромную работу по закладке этого фундамента.
«Раньше носить сетки с мячами для молодых игроков было нормой, сейчас для них это нонсенс»
- Что делать, если дети ленятся и плохо работают на тренировках? Как их мотивируете?
- Для всех ребят свои индивидуальные методы борьбы с ленью: кому-то посидеть немножко на скамеечке помогает, а кому-то индивидуальные беседы добавляют мотивации.
- Какие у вас дисциплинарные наказания, если воспитанник опоздал на тренировку?
- Его назначают дежурным. Этого никто особо из ребят не любит. Дежурный таскает мячи, сумки, манишки - все эти организационные моменты. Никто не хочет брать эти лишние обязанности. Хотя вспоминаю себя, когда молодые футболисты приходили в основу, для нас было нормой носить сетку с мячами. А сейчас игрок, который не является дежурным, как-то и не думает совсем о том, чтобы помочь товарищу с выполнением этих обязанностей,особенно когда много инвентаря на поле или другой из дежурных отсутствует, с подстраховкой не очень у нас. Правда, есть пара ребят, которые в этом плане искренне от души помогут. Но по большому счету для них носить сетку с мячами и манишки – нонсенс.
- То есть это совсем другое по мировосприятию поколение по сравнению с вашим?
- Да, разные. Это однозначно. Ментально они несколько другие. Мы во дворах росли, а сейчас кругом смартфоны.
- Гаджеты вредят?
- Ну, они тоже какую-то свою пользу приносят.
- А вы своим детям сколько времени разрешаете «сидеть в телефоне»?
- Илья и Полина учатся, у них особо нет времени, чтобы проводить его за телефоном. У меня сын и дочь.
- Сын футболом занимается?
- Нет, мне не захотелось, чтобы он профессионально занимался футболом. Профессиональный спорт - очень тяжелая работа. Да, вроде все здорово и прекрасно, но это тяжело, и далеко не все добиваются высоких результатов. Он умный парень. Уверен, найдет себе в жизни интересную профессию, а мы всегда поддержим и поможем. В общем, дети занимаются спортом для себя, для общего развития, но профессионально - нет.
«Как тренер, многому научился у Хохлова»
- Вы несколько лет работали помощником Дмитрия Хохлова в молодежке «Локомотива». Что вам дал этот опыт?
- Опыт был беспрецедентный. И вообще, благодарен каждому тренеру (Мишаткину Максиму Юрьевичу, Вашкевичу Вячеславу Андреевичу), с которым довелось работать. Каждый из них по-своему объясняет, доносит рабочую информацию. А Дмитрий Валерьевич - вообще прекрасный специалист. И футболист был блестящий - легенда. Он помогал мне, как тренер я многому у него научился. В некоторых моментах я понимаю, то что видит он, не вижу я.
- Сейчас вы работаете в качестве главного тренера в команде ЮФЛ U-17. Это ребята, которые скоро перейдут в молодежку. Ответственности стало больше?
- Если ты делаешь свою работу качественно, ответственность всегда есть. Не имеет значения, главный тренер ты или помощник. Понятно, что на главном тренере всегда больше ответственности за результат. Как говорится, выиграла команда, проиграл - тренер. Но ответственность должна быть у каждого наставника, который старается хорошо делать свою работу.
- ЮФЛ сейчас - масштабный проект, где в каждом возрасте по 16 команд, как в РПЛ. Во времена вашей юности такого не было. Нынешняя система больше дает для развития, чем та, что была в ваше время?
- Если говорить о ЮФЛ, то да, но если про молодежное первенство, то его можно отформатировать и сделать более конкурентоспособным. А ЮФЛ - это здорово, интересно: команды уже получают возможность играть на полноценных выездах. Это лучше, чем Первенство Москвы, когда дальше Москвы никуда не выезжаешь.. Сейчас мы играем с соперниками по всей России, и это прекрасно. Важно, что это еще и хорошая возможность проявить талант для юных футболистов из регионов.
- Как, на ваш взгляд, нужно изменить молодежное первенство?
- Ну, раньше здесь хоть возрастной ценз в дублях был повыше: ты приходишь в футбол уже более окрепшим. Плюс в дубль порой и из основы игроков спускали - это тоже на пользу шло молодежи. То есть, допустим, игрок после травмы или по другим причинам приходит играть в матчах за дубль - ребята видят перед собой наглядный пример, на кого надо равняться.
- Но тогда немало игроков основы, в том числе легионеры, получали игровую практику через матчи за дубль, что не давало в полной мере проявить свои возможности молодежи.
- Ну, понятное дело. Но здесь и вопрос к молодым игрокам: значит, они должны работать так, чтобы тренер выбирал лучших воспитанников, думал, легионеру тайм или не тайм давать... Я помню, наша молодежка как-то встречалась со «Спартаком»: у них там за дубль половина основного состава первой команды играла, и у нас несколько человек. И ты с открытым ртом на это смотришь и учишься. Ты видишь, как все это работает. А сейчас молодежка больше похожа на выпускной год академии, если мы сравниваем с тем временем.
«Мой вклад в воспитание Батракова? Если не навредил игроку - уже хорошо. Приятно, что он двигается в правильном направлении»
- Долгое время кузницей футбольных кадров для страны была спартаковская академия, а сейчас на первые роли выходит «Локомотив». Пальма первенства сейчас, как считаете, принадлежит железнодорожникам? Воспитанник «Локо» Батраков, уехавший на днях в «Галатасарай», последние два года был самым ярким игроком в РПЛ.
- Не мне рассуждать, кому пальма первенства принадлежит. Мы, тренеры, не ведем такую статистику. Это здорово, очень приятно, когда в списках лучших футбольных школ Европы и мира появляется имя твоей академии. Это наглядно свидетельствует о том, как работает вся структура, вся организация.
А так - у кого лучше или хуже, я не знаю. Опять же, поколение футболистов на поколение не приходится. То есть бывает возраст, где реально собрано много хороших футболистов, которые планомерно шли по вертикали, развиваясь с каждым годом. А бывает, что в руководстве академий происходят череда каких-то изменений, и это может не лучшим образом отражаться на командах. Когда все идет без сбоев и с правильным пониманием дела - будет результат. Если же наблюдаются шарахания из стороны в сторону, потом будут проблемы. В молодежке я работал не только с Алексеем, но и с другими ребятами 2005 года. Так вот, команда этого года и раньше выделялась, ребята там очень сильные. И учебно-тренировочный процесс был там цельный, все шло достаточно хорошо.
- Какой характер тогда был у Алексея?
- Настоящий спортивный характер. Тот, что и нужен футболисту, чтобы добиться успехов на поле.
- Сейчас с Батраковым общаетесь? Вы на связи?
- Нет. Зачем? Для чего? Чтобы просто говорить, что я год был помощником главного тренера команды, где играл Батраков? Чтобы таким образом пиарить свою фамилию? Не собираюсь этого делать.
- Но все равно какой-то ваш вклад в воспитание игрока наверняка есть?
- Мой вклад? Если я не навредил игроку - уже хорошо. Если он услышал и увидел что-то - прекрасно.
- И в мессенджере его не поздравили с переходом в «Галатасарай»?
- Я считаю, что мне не нужно ничего писать Алексею. Мне просто приятно, что он двигается в правильном направлении. Было дело, как-то надо было подписать майки - я попросил Леху: «Леш, пожалуйста, три маечки подпиши». Он: «Без проблем!». Это было три месяца назад - еще он 10-й номер не брал себе в «Локомотиве». Я понимал, что Алексей не откажет: все-таки в молодежке вместе работали. А так, лишний раз говорить и подчеркивать, что Батраков играл в команде, где я работал, не вижу смысла.
- Вы довольно скромный человек.
- Нет, не сказал бы. Просто считаю, что так вести себя правильно. Не следует говорить на каждом шагу, что, вот, я тренировал Алексея Батракова. Тем более я был вторым тренером. И вообще, у нас многие тренеры работали с Батраковым. Конечно же, всех их нужно поблагодарить, что воспитали такого классного игрока. И Леха - сам хороший парень, с головой на плечах и знанием того, что нужно делать. Молодец!
- Что ждете от его выступлений за «Галатасарай»?
- Главное, чтобы проблем со здоровьем не было, и делать то, что Леха умеет. Батраков сам все прекрасно знает - его учить не надо. Кого надо - он спросит, если будут вопросы: родственников, там, супругу... Но в целом он сам все прекрасно знает. Дай бог, чтобы дальше он успешно двигался вперед.
«Опасений по поводу того, чтобы идти в стыки после «крестов», не возникало»
- Поговорим о вашей игровой карьере. У вас она была сложная: трижды рвали «кресты». Как хватало мужества вернуться в профессиональный спорт. Однажды ведь вернулись на поле уже через четыре месяца после травмы.
- Раньше были разные техники, методики. Заграничные медики говорили, что возможно возвращение через четыре месяца. Два раза операцию мне делали в Германии, а в третий - в Италии. Но там все равно были свои детали. Не было все идеально.
- Не было опасений идти в стыки после таких травм?
- У меня лично с этим проблем никогда не было. Таких мыслей не возникало вообще.
- Вам немало довелось поиграть на искусственных газонах. Насколько искусственные поля вредят здоровью футболистов?
- Ну, как ни крути, климат вносит свои коррективы: у нас не южная страна. Поэтому, конечно же, синтетические покрытия тоже необходимы. Главное, чтобы было нормальное качество. К синтетике можно адаптироваться. Мы же не можем везде построить стадионы с крышами. Это очень дорого, и все понимают, что время сейчас тяжелое.
«Атмосфера в команде Хиддинка была классная»
- В целом довольны своей карьерой? В 2007-08 годах, помнится, вы подавали очень большие надежды. Вас вызывал в сборную России Гус Хиддинк.
- Конечно, приятно, что Хиддинка в сборной застал. И в целом за «Локомотив» поиграл. В принципе, по большому счету, то, что хотел, то удалось в своей карьере сделать. Недолго, но все-таки поучаствовал во всем. Плюс Первую и Вторую лигу посмотрел, увидел, какова там реальность - где хорошо, а где плохо. Все это мне тоже в работе помогает. Единственное, жаль только, что гимн Лиги чемпионов не послушал на поле, но в Лиге Европы играл - уже здорово. В целом как сложилось - так сложилось: могло быть и по-другому...
- Нынешнее поколение российских футболистов, к сожалению, тоже не слышит гимн Лиги чемпионов по причине отстранения наших команд.
- Да, но должны же нас когда-то наконец вернуть!
- Первые шаги вроде уже есть: сборная U-15 будет участвовать в юношеском чемпионате мира в Азербайджане.
-Да, я знаю. В политику лезть не вижу смысла. Но, если сейчас в этом отношении будет какое-то движение вперед, это уже будет большим плюсом. Радует, что в других видах спорта уже допускают наших спортсменов: включаешь и смотришь эти соревнования - интересно.
- Чем вам запомнились тренировки под руководством Хиддинка?
- Там был сумасшедший микроклимат и атмосфера вне поля и на каждой тренировке, хотя они и носили характер либо восстановления или непосредственно подготовки к игре, связанной с нюансами подготовки к сопернику. Это прямо выделялось. Атмосферу создавали Хиддинк, Бородюк, Корнеев и игроки, само собой. Все работали с большим желанием.
- Какой футбол вы прививаете своим воспитанникам? Атакующий или, напротив, оборонительный с расчётом на контратаки?
- Все это определяется, исходя из команды, из футболистов, того, что у тебя есть. Можно говорить все, что угодно, любые громкие слова: мол, хочу играть в атаку - но, если в данный момент это сложно реализовать, ты можешь хоть в мелочах расписывать,тренировать, что будем атаковать 24/7, но потом выйдет так, что весь матч будешь обороняться и забьешь один гол. Понятно, что все забудут игру и будут помнить результат. Так что надо смотреть на все реалистично и, исходя из того, какие возможности у тебя есть сейчас. В целом нужно стараться находить оптимальный вариант и как-то искать баланс и в атаке и обороне.
- Какую лицензию сейчас должны получить?
- Лицензию А+А.
- Элитный юношеский футбол?
- Да. Очень много интересного у нас в учебном процессе. И группа хорошая.
- Сложно учиться?
- Очень требовательны: большие задания дают, огромные портфолио. Но сам процесс обучения, повторюсь, очень интересный. Постоянно что-то новое тебе дают, и ты развиваешься. Что-то получается, что-то - нет - ты все анализируешь. Все здорово сделано. А сам посыл, что тренеры общаются в коллективе, в котором обучаются, ведет к тому, что они совершенствуются в работе. То есть кто-то один или другой что-то предложил - пообщались, обсудили, получили пищу к размышлению. Такой конструктивный диалог способствует твоему развитию как специалиста.
- Насколько сложно выполнять домашние задания?
- Не столько сложно, сколько это требует определенного времени. Потому что у каждого тренера есть работа в клубе, и домашнее задание, естественно, твои обязанности в команде не отменяет: подготовка к матчам, конспекты, все, как следует, заполнить... Конечно, объем работы, что в клубе, что на обучении - сумасшедший. Но надо стараться все делать своевременно. Потому что, если отложить все «на потом» - можно просто засыпаться.
- Кто из футболистов учится вместе с вами?
- В нашей группе с кем пересекались на поле Михаил Смирнов сейчас в "Факеле" работает. С Романом Амирхановым, бывшим игроком «Локо» и чемпионом Европы среди юношей, на обучении пересекались, Алексей Ребко, да и вообще много знакомых, с кем в футбольном мире так или иначе соприкасались.
«Порой воспитанники ходят в театр, как-то ездили на картинг»
- Бывают ли у вас с воспитанниками какие-то культпоходы в театры или музеи? Скажем так, в целях повышения просвещённости и укрепления командного духа.
- Да, академия подобные мероприятия проводит, потому что наша цель - не просто воспитать футболиста, но и сделать из него всестороннюю и развитую личность. Бывает, что организовывают поход в театр или какие-то тимбилдинги для ребят собирают. Порой кулинарные встречи проводят: ребята разных возрастов готовили еду. Как-то на картинг ездили.
- Картинг? А вообще, любите скорость? «Формулу-1», скажем?
- Ну, возможно. Наверное, каждый третий из парней скажет вам, что любит скорость у машин. Это нормально. Раньше любил.
- Соревнования «Формулы-1» когда-нибудь посещали?
- Нет, может и желание есть, но надо найти и приобрести билеты, поехать - это все сложно. И график работы не коррелируется со всем этим.
- Когда-то в предматчевом журнале «Локомотива» вы сказали, что вам очень нравится «Тойота», на которой вы ездили тогда. А сейчас что по душе?
- Сейчас для нас главное, чтобы футболисты наши развивались. А машины? Мы люди семейные, спокойные...
- Какой автомобиль нужен для семьи?
- Какой-нибудь большой. Чтобы все помещались. Главное, чтобы она ехала. Ну и лучше бы, на сегодняшний момент, электромобиль, или чтобы она была дизельной какой-нибудь: сами понимаете, есть сейчас проблемы с тем, чтобы заправить автомобиль бензином. А, может быть, кому-то машина и не нужна вообще. Кому-то удобнее на общественном транспорте ездить. Это все индивидуально.
«Прежний формат Кубка России нравился больше: все или ничего»
- Как вам старт нового сезона РПЛ? Удивило, что «Зенит» «Родине» проиграл?
- Ну, бывает. У «Родины», надо отметить, здорово идет развитие и основной команды, и молодежной, и в ЮФЛ... И везде они на ведущих ролях, все удалось вывести на хороший структурный уровень. Они вкладываются в развитие, и это очень здорово. Важно, что они понимают, что футбол начинается с детей. Ребятам есть где развиваться, а тренерам где работать. Значит, кому-то это интересно.
В целом о каких-то результатах рассуждать пока рано: у кого-то поменялись составы команд, у кого-то - тренеры. Все покажет уже финальный отрезок чемпионата, и уже потом можно будет говорить, что сделали команды.
- Многие не очень довольны нынешним форматом Кубка России. Как вы его находите?
- Прежний формат мне больше нравился. Он для всех был более понятный. Да, сейчас мы не участвуем в еврокубках, и, наверное, с этим связан такой формат. Может быть, для молодежи, для обкатки составов это хорошо. А само по себе, когда ты играешь по группам, - выигрываешь - не вылетаешь и проигрываешь - то ли вылетаешь то ли нет. Иногда даже шутим, что вылететь из Кубка России сейчас сложнее, чем остаться. А раньше было так: все или ничего. Сейчас ощущение, что на групповом этапе команды вообще тренируются и молодежь наигрывают.
- Кто из ваших воспитанников сейчас играет в РПЛ?
- Ну, если говорить о том, с кем довелось работать в молодежке, то в моменте, это Морозов, Карпускас, Погостнов, Бабкин (Серега, который сейчас как раз вернулся в клуб, тогда был еще в «Локомотиве»), Батраков, Раков, Щетинин, Годяев, Петров, Чевардин, Шнапцев. Варатынов из «Балтики» тоже у нас в Академии был: он большой молодец, очень трудолюбивый парень.Если честно, то очень много ребят играет в РПЛ кого я застал в молодежке.
- Ваша команда в ЮФЛ U-17 идет на третьем месте. Но там большой отрыв от первого и второго места. Какие цели на остаток сезона?
- Все смотрят здесь и сейчас, а нужно все детально анализировать и в течение определенного периода времени. Так что у нас цель - выигрывать каждую игру и чтобы ребята развивались. Тактика и состав в зависимости от ситуации меняется, крутится. Может быть сегодня хорошо, а завтра не очень. Все может быть красиво «на бумаге», а на поле по-другому. Мы стараемся, чтобы ребята прежде всего развивались, старались действовать правильно, а главное - чтобы были уверены в своих силах. Воспитать в них дух победителя - в этом одна из основных моих задач как тренера. И чтобы «Локомотив», буква «Л» на груди имела для них в жизни большое значение. Для меня это всегда было и есть именно так: я здесь вырос, почти вся моя жизнь связана с этим клубом, здесь у меня были и взлеты и падения.
Прежде чем справедливо кого-то оценивать в работе, надо знать и анализировать не то, что есть сегодня, а смотреть, что происходило ранее и с чего это началось, что и как менялось на протяжении длительного периода времени и к чему это привело, не зря говорят про многолетний этап подготовки спортсменов.
- В ваше время воспитаннику было нелегко пробиться в основной состав команды. Было очень много легионеров, больше чем сейчас.
- Да, в наше время было невероятно сложно попасть.
- Но вы пробились.
- Ну, не я один. Другие ребята тоже пробивались. Тогда даже только попасть на тренировку с основой было за радость и за счастье. Там просто ты был готов оставить все силы и никто не жаловался, что тяжело. Если даже ты вчера сыграл матч за дубль, а завтра тебе тренироваться с основой или наоборот. То есть ты готов, даже если что-то побаливает. Сейчас же дорога для молодежи открыта. У них возможностей проявить себя и попасть в основу значительно больше, чем у молодых футболистов в мое время. В том числе, клубы дают молодежи больше шансов проявить себя и по той причине, что мы сейчас не играем в международных турнирах. И легионеров сейчас действительно меньше. Но, как отмечают многие эксперты, если к нам едет легионер, он должен быть на две головы сильнее. Я полностью с этим согласен, так и должно быть. Когда есть топовые легионеры, на них интересно смотреть и есть чему у них учиться. Иностранные игроки уровня Халка, Вагнера Лава - это здорово. И сегодня тоже такие легионеры в нашем чемпионате встречаются.
Сейчас, повторюсь, у молодых ребят очень хорошие возможности для того, чтобы зарекомендовать себя в клубе. Так, у нас, в «Локомотиве» молодежи постоянно предоставляются шансы проявить себя, и у многих ребят получилось воспользоваться ими. Дай бог, чтобы и дальше нашим воспитанникам удавалось грамотно использовать эту возможность, развиваться в нужном направлении и уже хорошо проявлять себя на уровне премьер-лиги. Главное - постоянно работать над собой.
- Сейчас среди юных воспитанников Академии «Локомотива» есть звездочки, которые в ближайшее время могли бы зарекомендовать себя и заиграть в составе первой команды клуба?
- Я не стал бы кого-то специально выделять. Все ребята владеют определенными качествами, но чтобы попасть на соседний от нашей «Сапсан Арены» стадион - на «РЖД Арену», где играет первая команда «Локомотива» одних качеств мало: нужно стремление, четкое понимание и расставление приоритетов, что-то убирать на второй, а то и на третий план и много-много трудиться, пускай это и любимое дело каждого футболиста, но если хочешь достичь высот, то надо пахать.
Автор: Алина Гущина, Rusfootball.info
Фото: ФК "Локомотив" (Москва)