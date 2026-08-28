"Именно в таких матчах и решается чемпионство". Титов - об игре "Спартака" с "Оренбургом"

"Будут замены, ротация состава. Но "Спартак" в этом году так задрал планку, что другой результат, кроме уверенной победы, будет сенсацией. Надо выходить и обыгрывать – именно в таких матчах и решается чемпионство.
Если ты против аутсайдеров играешь уверенно и не теряешь очки, можешь себе позволить осечки в суперматчах. Но все-таки их немного – ты играешь больше против команд, которые решают свои маленькие локальные задачи. Забирай максимум очков – и ты главный претендент на чемпионство", – сказал Титов.
В это воскресенье, 30 августа, состоится матч между столичным "Спартаком" и "Оренбургом" в рамках шестого тура Российской Премьер-Лиги. Игра пройдет на стадионе "Лукойл Арена" в Москве и начнется в 17:30 по местному времени. Встречу обслужит судейская бригада во главе с Артемом Чистяковым.
По итогам пяти стартовых туров чемпионата России красно-белые набрали 12 очков и располагаются на второй строчке в турнирной таблице. Команда Хуана Карлоса Карседо одержала четыре победы и потерпела одно поражение.
Источник: Metaratings