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"Именно в таких матчах и решается чемпионство". Титов - об игре "Спартака" с "Оренбургом"

Экс-футболист "Спартака" Егор Титов высказался о предстоящем матче красно-белых с "Оренбургом" в 6-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
"Будут замены, ротация состава. Но "Спартак" в этом году так задрал планку, что другой результат, кроме уверенной победы, будет сенсацией. Надо выходить и обыгрывать – именно в таких матчах и решается чемпионство.

Если ты против аутсайдеров играешь уверенно и не теряешь очки, можешь себе позволить осечки в суперматчах. Но все-таки их немного – ты играешь больше против команд, которые решают свои маленькие локальные задачи. Забирай максимум очков – и ты главный претендент на чемпионство", – сказал Титов.

В это воскресенье, 30 августа, состоится матч между столичным "Спартаком" и "Оренбургом" в рамках шестого тура Российской Премьер-Лиги. Игра пройдет на стадионе "Лукойл Арена" в Москве и начнется в 17:30 по местному времени. Встречу обслужит судейская бригада во главе с Артемом Чистяковым.

По итогам пяти стартовых туров чемпионата России красно-белые набрали 12 очков и располагаются на второй строчке в турнирной таблице. Команда Хуана Карлоса Карседо одержала четыре победы и потерпела одно поражение.

Источник: Metaratings

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