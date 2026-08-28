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"Балтика" может приобрести марокканского вингера

Футболист может продолжить карьеру в РПЛ.
Фото: Getty Images
По данным источника, "Балтика" ведет переговоры о трансфере крайнего нападающего из "ФЮС Рабат" Амина Суана.

Сообщается, что калининградский клуб предложил за марокканского футболиста 400 тысяч евро, а с игроком обсуждается контракт на три года.

Контракт Суана с нынешним клубом действует до лета 2027 года. Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость игрока в 900 тысяч евро.

На счету 24-летнего вингера три матча в составе национальной сборной Марокко.

Источник: Sport24

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