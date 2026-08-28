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"Динамо" Мх опубликовало обращение Мастури после новости об уходе нападающего

Хазем Мастури записал видеообращение к болельщикам и клубу.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала
"Салам алейкум! Сегодня у меня последний день в Дагестане. Хочу поблагодарить клуб и партнеров по команде, а также тренерский штаб, медицинский штаб и всех остальных работников клуба за хорошее отношение ко мне. И особенно хочу сказать спасибо болельщикам. Они всегда были поддержкой для меня. Именно поэтому я хотел сказать на прощание эти слова. Желаю "Динамо" всего наилучшего. И, да будет воля Всевышнего, мы еще увидимся. Вперед "Динамо"! Вперед Дагестан" - сказал Мастури.

Ранее сегодня, 28 августа, махачкалинское "Динамо" объявило о трансфере нападающего Хазема Мастури в тунисский клуб "Эсперанс". Форвард сборной Туниса играл за дагестанскую команду с лета прошлого года ипровел 31 официальный матч, в которых забил четыре мяча.

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