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Григорян рассказал, какой нападающий нужен ЦСКА

Российский тренер Александр Григорян поделился мнением о том, какой форвард нужен московскому ЦСКА.
Фото: ПФК ЦСКА
"Для больших задач "армейцам" не хватает гибрида между Мусаевым и Лусиано. Энтузиазм и сила Мусаева должны дополнять мастерство и инертность Лусиано.

Хотелось бы видеть более мастеровитого нападающего, но я думаю, что не это ограничивает ЦСКА", - сказал Григорян в эфире "Матч ТВ".

В нынешнем сезоне нападающий Тамерлан Мусаев принял участие в 7 матчах за московский ЦСКА в чемпионате и Кубке России, в которых не отметился результативными действиями, проведя на поле 243 минуты. На счету форварда Лусиано Гонду один забитый гол и две голевые передачи в 5 играх за "армейцев" в РПЛ.

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