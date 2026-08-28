Григорян рассказал, какой нападающий нужен ЦСКА

"Для больших задач "армейцам" не хватает гибрида между Мусаевым и Лусиано. Энтузиазм и сила Мусаева должны дополнять мастерство и инертность Лусиано.
Хотелось бы видеть более мастеровитого нападающего, но я думаю, что не это ограничивает ЦСКА", - сказал Григорян в эфире "Матч ТВ".
В нынешнем сезоне нападающий Тамерлан Мусаев принял участие в 7 матчах за московский ЦСКА в чемпионате и Кубке России, в которых не отметился результативными действиями, проведя на поле 243 минуты. На счету форварда Лусиано Гонду один забитый гол и две голевые передачи в 5 играх за "армейцев" в РПЛ.