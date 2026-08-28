Хазем Мастури перешел из "Динамо" в "Эсперанс", сообщает пресс-служба махачкалинского клуба. 29-летний тунисский форвард продолжит карьеру на родине. Клубы договорились о трансфере игрока.
Мастури защищал цвета махачкалинцев с августа 2025 года. За это время нападающий провел за команду 31 официальный матч во всех турнирах, в которых записал на свой счет четыре забитых гола.
Махачкалинское "Динамо" сообщило об уходе форварда
Нападающий сборной Туниса покинул дагестанский клуб.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала