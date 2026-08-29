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Дежурный гол Жубала, «Краснодар» переписывает историю: «быки» взяли верх над «Ростовом» в южном дерби

Все, что нужно знать о матче на «Озон Арене». Подробности - в материале Rusfootball.info.
Фото: ФК «Краснодар», РПЛ
Если в опорной зоне Мурад Мусаев сделал предсказуемый выбор, выпустив Аугусто и Черникова, то в остальном стартовый состав «быков» оказался полон сюрпризов, заставив футбольную общественность гадать о тактических задумках главного тренера «Краснодара».

Неделю назад в Каспийске место травмированного Кривцова на позиции «десятки» вышел Уткин, но сегодня он остался вне основы.

Зато вместо него одновременно в старте появились и Кордоба, и Воробьев. Неудивительно, что главный вопрос находился на поверхности: как эта пара форвардов будет взаимодействовать?

Дежурный гол Жубала, «Краснодар» переписывает историю: «быки» взяли верх над «Ростовом» в южном дерби

Добавили интриги и Кристиан с Боселли, также вышедшие с первых минут.

Роли в атаке были не ясны до конца, но по ходу матча выяснилось, что Кристиан занял левый фланг, Боселли - правый, а Воробьев действовал на позиции «десятки».

В составе «Ростова» также были свои неожиданности, и самая главная - в воротах. Место в рамке занял совсем юный Артем Петров - воспитанник клуба 2008 года рождения, для которого этот матч стал дебютным в чемпионате.

Причиной тому стали проблемы со здоровьем у Рустама Ятимова, не прибывшего в Краснодар.

К сожалению для молодого дебютанта, его первый выход на поле в РПЛ был омрачен уже на 19-й минуте.

После углового мяч заметался во вратарской, а затем вылетел за пределы штрафной, где Кристиан нанес плотный удар. Мяч рикошетом от ноги Жубала, автора красивейшего гола в прошлом туре против махачкалинского «Динамо», залетел в сетку.

Любопытно, что этот гол стал для центрального защитника уже третьим в шести играх текущего сезона, и на сайте «Краснодара» его даже временно перевели в раздел форвардов.

Впрочем, на этом голевые свершения первого тайма завершились.

Главная же интрига перерыва заключалась в судьбе Дмитрия Воробьева, Станислава Агкацева и самого Жубала, которым до свистка на отдых активно оказывали медицинскую помощь.

К облегчению болельщиков, все трое смогли вернуться на поле после перерыва.

Однако для Воробьева матч не задался: на 63-й минуте Мусаев снял его с игры. Дмитрий вновь ушел с поля без забитого мяча. С момента перехода из «Локомотива», на счету нападающего ровно ноль голов за новый клуб.

Джонатан Альба, в свою очередь, также пошел на кадровые изменения, достав свой козырь - фактурного Голенкова, что неудивительно, ведь «Ростову» необходимо было отыгрываться, и нападающий такого плана в концовке, при игре в навал, был как нельзя кстати.

Тем не менее самый любопытный момент до финального свистка произошел не с Голенковым, а с участием Ивана Комарова, который упал в штрафной площади гостей после контакта с Ленини.

Главный арбитр матча Никита Новиков был приглашен к монитору для вынесения решения, но после просмотра видеоповтора оценил этот эпизод как неизбежный игровой контакт, не заслуживающий пенальти. Но есть нюанс.


Во-первых, снимает ли сам факт игры в мяч ответственность за фол? Во-вторых, тот самый «неизбежный» контакт, когда соперник стоит прямо перед тобой, по сути, вовсе не считается неизбежным.

Таким образом, «Краснодар» продолжает свое триумфальное шествие на старте сезона, одерживая шестую победу подряд в шести матчах. Этот результат обновляет клубный рекорд по победам на старте чемпионата, позволяя «быкам» уверенно закрепиться на вершине турнирной таблицы.

«Ростов» же пока так и не может нащупать свою игру, имея в активе лишь одну победу в текущем сезоне.

Фото: ФК «Краснодар», РПЛ; скриншот из тв-трансляции

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