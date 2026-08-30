Галактионов - о "Локомотиве": мы склеиваемся, сыгрываемся по ходу сезона

- Психологическое состояние… Не могу сказать, что оно упадническое. Ребята желают, стараются, чтобы переломить эту ситуацию, выиграть. А что касается компонентов, то любой тренер вам скажет, что во всем нужно прибавлять. Мы склеиваемся, сыгрываемся по ходу сезона, учитывая уход большого количества футболистов, - передаёт слова тренера "Матч ТВ".
В 6-м туре РПЛ "Локомотив" дома уступил "Динамо" со счётом 0:1. После шести матчей железнодорожники остаются без побед и имеют три очка. Следующую встречу чемпионата команда Галактионова проведёт 6 сентября в гостях против "Балтики".