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Галактионов - о "Локомотиве": мы склеиваемся, сыгрываемся по ходу сезона

Михаил Галактионов заявил, что серия без побед не сломила футболистов "Локомотива".
Фото: ФК "Локомотив"
По словам наставника железнодорожников, команда продолжает искать способы изменить ситуацию и одновременно вынуждена перестраивать игру после серьёзных изменений в составе.

- Психологическое состояние… Не могу сказать, что оно упадническое. Ребята желают, стараются, чтобы переломить эту ситуацию, выиграть. А что касается компонентов, то любой тренер вам скажет, что во всем нужно прибавлять. Мы склеиваемся, сыгрываемся по ходу сезона, учитывая уход большого количества футболистов, - передаёт слова тренера "Матч ТВ".

В 6-м туре РПЛ "Локомотив" дома уступил "Динамо" со счётом 0:1. После шести матчей железнодорожники остаются без побед и имеют три очка. Следующую встречу чемпионата команда Галактионова проведёт 6 сентября в гостях против "Балтики".

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