"Не считаю, что мы проиграли". Тренер "Факела" - о матче с "Зенитом"

Я не считаю, что мы проиграли. Да, по счету на табло пенальти на последней минуте — это обидно. Но ребята играли хорошо. Прорвемся", - сказал Василенко в эфире "Матч ТВ".
Вчера, 29 августа, состоялся матч "Факел" - "Зенит" в 6-м туре чемпионата России. Встреча проходила в Воронеже и завершилась минимальным поражением хозяев поля со счетом 0:1. Решающий мяч гости забили на 90+3-й минуте благодаря пенальти.
По итогам тура команда Олега Василенко осталась на последнем, 16-м месте в турнирной таблице РПЛ.