Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Родина
15:00
БалтикаНе начат
Спартак
17:30
ОренбургНе начат
Рубин
20:00
Динамо МхНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
СКА-Хабаровск
0 - 2 0 2
ТорпедоЗавершен
Енисей
12:00
ШинникНе начат
Сочи
18:00
ЧелябинскНе начат
Нижний Новгород
20:00
Волга УлНе начат

"Не считаю, что мы проиграли". Тренер "Факела" - о матче с "Зенитом"

Главный тренер "Факела" Олег Василенко высказался о матче против "Зенита" в 6-м туре РПЛ (0:1).
Фото: ФК "Факел"
"Мы сыграли хорошо, сыграли здорово.

Я не считаю, что мы проиграли. Да, по счету на табло пенальти на последней минуте — это обидно. Но ребята играли хорошо. Прорвемся", - сказал Василенко в эфире "Матч ТВ".

Вчера, 29 августа, состоялся матч "Факел" - "Зенит" в 6-м туре чемпионата России. Встреча проходила в Воронеже и завершилась минимальным поражением хозяев поля со счетом 0:1. Решающий мяч гости забили на 90+3-й минуте благодаря пенальти.

По итогам тура команда Олега Василенко осталась на последнем, 16-м месте в турнирной таблице РПЛ.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 4
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится