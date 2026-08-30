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Дебют Батракова поминутно: поучаствовал во всех голах, чуть не привёз пенальти

А ещё мог забивать боковыми ножницами.

Параллели с Головиным


Для многих нас переход российского футболиста в европейский клуб всегда вызывает трепет. А дебют в нём — это вообще мандраж.

Когда Алексей Батраков перешёл в турецкий «Галатасарай», это вызвало смешанные чувства. Особенно у тех, кто в мае примерял майку «ПСЖ» на фоне разговоров о возможном переезде во Францию.

Последний российский футболист, который покинул РПЛ за большие деньги, был Александр Головин. После чемпионата мира в России его долго вели «Ювентус» и «Челси». В итоге он оказался в «Монако», где, казалось, проведет сезон-два и пойдет на повышение. Сейчас можно сказать, что этот клуб не стал для него трамплином.
Дебют Батракова поминутно: поучаствовал во всех голах, чуть не привёз пенальти

Этот путь кажется аргументом для тех, кто сомневается в правильности отъезда в Турцию. Но мир изменился. Головин и ЦСКА могли выбирать, Алексей же оказался в одной из немногих возможностей просто выбраться из России. Теперь перед ним открыты дороги в любую команду.

«Галатасарай» — это Лига чемпионов, интересный чемпионат с звёздными игроками, борьба за трофеи, атмосфера, любовь болельщиков и солидный контракт.

Дебют Батракова минута в минуту


46-я минута: Алексей выходит на замену под громкие овации болельщиков. Счёт 1:1.

47-я минута: Зарабатывает штрафной и впервые прочувствует на себе жёсткость турецкого чемпионата.

48-я минута: Первый удар из-за пределов штрафной — мимо.

51-я минута: Разогнал атаку, которая завершилась опасным ударом головой Виктора Осимхена.

55-я минута: Начинает голевую атаку, передавая мяч Осимхену на линию штрафной, тот пяткой на третьего — 2:1. Вырисовывается опасная связка!

56-я минута: Осимхен пытается сбросить мяч на дальнюю Батракову, но Алексей не прочувствовал момент.

59-я минута: Подбирает мяч во вратарской после дальнего удара и скидывает партнёру. После суеты в штрафной мяч снова возвращается к Алексею, и он бьёт боковыми ножницами, но вратарь «Галатасарая», Лука Гугешашвили, спасает команду.

62-я минута: Судья после трёх минут просмотра видеоповтора находит фол и назначает пенальти. Осимхен забивает — 3:1.

65-я минута: Алексей теряет игрока, которого должен был опекать, но не это становится причиной гола в ворота «Галатасарая» — 3:2.

67-я минута: Снова делает предголевую передачу, но гол отменяют из-за минимального офсайда.

75-я минута: Партнёр упускает шанс вывести Батракова один на один, отдавая пас в борьбу, которую Алексей проигрывает.

78-я минута: Одноклубник Шаллаи наносит опасный удар, но мяч попадает в Алексея.

78-я минута: Прострел с левого фланга. Сначала Алексей не попадает по мячу, но затем мяч отскакивает к нему. Удару с линии вратарской, к сожалению, не хватает силы.

85-я минута: Первый стандарт, доверенный российскому футболисту — угловой. Неудачная подача на ближнюю штангу.

93-я минута: Разыгрывает угловой с ближним партнёром и помогает команде потянуть время.

96-я минута: неосторожность чуть не приводит к пенальти в свои ворота. Хорошо, что Алексей уже не играет в РПЛ, где таких только сегодня два поставили.

Батраков начал игру в центре поля, а закончил чуть выше — на позиции десятки. Голевыми действиями он не отметился, но сыграл важную роль во всех голах «Галатасарая». Произвёл три удара, два из которых в створ. Точность передач составила 83,3% (20/24), а в единоборствах выиграл 50% (2/4).

Будет звездой чемпионата Турции?

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