Дебют Батракова поминутно: поучаствовал во всех голах, чуть не привёз пенальти

Параллели с Головиным
Для многих нас переход российского футболиста в европейский клуб всегда вызывает трепет. А дебют в нём — это вообще мандраж.
Когда Алексей Батраков перешёл в турецкий «Галатасарай», это вызвало смешанные чувства. Особенно у тех, кто в мае примерял майку «ПСЖ» на фоне разговоров о возможном переезде во Францию.
Последний российский футболист, который покинул РПЛ за большие деньги, был Александр Головин. После чемпионата мира в России его долго вели «Ювентус» и «Челси». В итоге он оказался в «Монако», где, казалось, проведет сезон-два и пойдет на повышение. Сейчас можно сказать, что этот клуб не стал для него трамплином.
Этот путь кажется аргументом для тех, кто сомневается в правильности отъезда в Турцию. Но мир изменился. Головин и ЦСКА могли выбирать, Алексей же оказался в одной из немногих возможностей просто выбраться из России. Теперь перед ним открыты дороги в любую команду.
«Галатасарай» — это Лига чемпионов, интересный чемпионат с звёздными игроками, борьба за трофеи, атмосфера, любовь болельщиков и солидный контракт.
Дебют Батракова минута в минуту
46-я минута: Алексей выходит на замену под громкие овации болельщиков. Счёт 1:1.
47-я минута: Зарабатывает штрафной и впервые прочувствует на себе жёсткость турецкого чемпионата.
48-я минута: Первый удар из-за пределов штрафной — мимо.
51-я минута: Разогнал атаку, которая завершилась опасным ударом головой Виктора Осимхена.
55-я минута: Начинает голевую атаку, передавая мяч Осимхену на линию штрафной, тот пяткой на третьего — 2:1. Вырисовывается опасная связка!
56-я минута: Осимхен пытается сбросить мяч на дальнюю Батракову, но Алексей не прочувствовал момент.
59-я минута: Подбирает мяч во вратарской после дальнего удара и скидывает партнёру. После суеты в штрафной мяч снова возвращается к Алексею, и он бьёт боковыми ножницами, но вратарь «Галатасарая», Лука Гугешашвили, спасает команду.
62-я минута: Судья после трёх минут просмотра видеоповтора находит фол и назначает пенальти. Осимхен забивает — 3:1.
65-я минута: Алексей теряет игрока, которого должен был опекать, но не это становится причиной гола в ворота «Галатасарая» — 3:2.
67-я минута: Снова делает предголевую передачу, но гол отменяют из-за минимального офсайда.
75-я минута: Партнёр упускает шанс вывести Батракова один на один, отдавая пас в борьбу, которую Алексей проигрывает.
78-я минута: Одноклубник Шаллаи наносит опасный удар, но мяч попадает в Алексея.
78-я минута: Прострел с левого фланга. Сначала Алексей не попадает по мячу, но затем мяч отскакивает к нему. Удару с линии вратарской, к сожалению, не хватает силы.
85-я минута: Первый стандарт, доверенный российскому футболисту — угловой. Неудачная подача на ближнюю штангу.
93-я минута: Разыгрывает угловой с ближним партнёром и помогает команде потянуть время.
96-я минута: неосторожность чуть не приводит к пенальти в свои ворота. Хорошо, что Алексей уже не играет в РПЛ, где таких только сегодня два поставили.
Батраков начал игру в центре поля, а закончил чуть выше — на позиции десятки. Голевыми действиями он не отметился, но сыграл важную роль во всех голах «Галатасарая». Произвёл три удара, два из которых в створ. Точность передач составила 83,3% (20/24), а в единоборствах выиграл 50% (2/4).
Будет звездой чемпионата Турции?