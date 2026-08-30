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Месси оформил покер и в 39 лет возглавляет гонку бомбардиров в МЛС

"Интер Майами" разгромил "Монреаль" в матче МЛС (7:1).
Фото: Getty Images
В ночь с субботы на воскресенье, 30 августа, состоялся матч регулярного чемпионата МЛС, в котором "Интер Майами" встречался с "Монреалем". Игра завершилась разгромной победой команды из Майами со счетом 7:1. 39-летний нападающий Лионель Месси оформил покер и отдал ассист.

Таким образом Месси забил 18-й гол в текущем сезоне и поднялся на первое место в гонке бомбардиров. У ближайшего преследователя на два мяча меньше.

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