Цветков - о победе "Зенита" над "Факелом": это говорит о характере и воле к победе

Фото: ФК "Зенит"

- Матч складывался для нас довольно непросто, к тому же было удаление. Но в решающие моменты команда включила волевые качества и проявила силу духа, что меня очень порадовало. Это, безусловно, говорит о характере и воле к победе у команды. Соболев опять же своё дело делает. Эта победа очень важна для микроклимата в команде, - цитирует Цветкова "Матч ТВ"

По его мнению, особенно важным стало то, что хозяева добились результата, оставшись в меньшинстве в концовке встречи.Игорь Дивеев был удалён на 85-й минуте, однако уже в компенсированное время Александр Соболев реализовал пенальти и принёс петербуржцам победу - 1:0.