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Цветков - о победе "Зенита" над "Факелом": это говорит о характере и воле к победе

Экс-защитник "Зенита" Валерий Цветков отметил характер петербургской команды после победы над "Факелом" в 6-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
По его мнению, особенно важным стало то, что хозяева добились результата, оставшись в меньшинстве в концовке встречи.

- Матч складывался для нас довольно непросто, к тому же было удаление. Но в решающие моменты команда включила волевые качества и проявила силу духа, что меня очень порадовало. Это, безусловно, говорит о характере и воле к победе у команды. Соболев опять же своё дело делает. Эта победа очень важна для микроклимата в команде, - цитирует Цветкова "Матч ТВ".

Игорь Дивеев был удалён на 85-й минуте, однако уже в компенсированное время Александр Соболев реализовал пенальти и принёс петербуржцам победу - 1:0.

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