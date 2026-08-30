На официальном сайте "Краснодара" произошли изменения: защитник Жубал был переведен в раздел с нападающими.
Напомним, вчера, 29 августа, бразилец забил победный гол в ворота "Ростова" в матче 6-го тура РПЛ (1:0). Туром ранее 33-летний футболист принес своей команде победу над махачкалинским "Динамо" (1:0). Всего в этом сезоне у игрока уже три забитых мяча в чемпионате.
После двух подряд победных голов защитник "Краснодара" Жубал переведен в нападающие
"Краснодар" перенес защитника Жубала в категорию нападающих.
Фото: ФК "Краснодар"