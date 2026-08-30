"Везет тем, кто много бегает". Тренер "Крыльев Советов" - о ничьей с "Ахматом"

Главный тренер "Крыльев Советов" Сергей Булатов подвел итоги матча 6-го тура РПЛ против "Ахмата" (3:3).

Фото: ФК "Крылья Советов"

Сейчас в раздевалке сказал, что везет тем, кто много бегает. Я доволен, что ребята смогли сохранять высокий темп. Это очень важно для нас.

"Драматургия хорошая. Болельщик всегда приходит, чтобы посмотреть на голы.Всегда хочется большего. Но мне кажется, что исход справедливый", - сказал Булатов в эфире "Матч ТВ".Вчера, 29 августа, состоялся матч шестого тура Российской Премьер-Лиги, в котором "Ахмат" принимал на своем поле "Крылья Советов". Игра проходила на стадионе "Ахмат Арена" в Грозном и завершилась вничью со счетом 3:3.Таким образом команда Сергея Булатова набрала 6 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице. В следующем туре самарцы сыграют на своем поле с "Краснодаром" (5 сентября).