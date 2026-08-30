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Голы Юшина и Цыпченко принесли "Торпедо" гостевую победу над "СКА-Хабаровск"

"СКА-Хабаровск" уступил дома московскому "Торпедо" в 9-м туре Первой лиги (0:2).
Фото: ФК "Торпедо"
Нападающий Александр Юшин вывел гостей вперед на 51-й минуте игры. Спустя шесть минут форвард Дмитрий Цыпченко установил окончательный счет на табло.

Таким образом московская команда продлевает свою победную серию в чемпионате до трех матчей кряду и поднимается на 3-е место в таблице.

Первая лига

9 тур

Голы: Юшин, 51, Цыпченко, 57.

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