Нападающий Александр Юшин вывел гостей вперед на 51-й минуте игры. Спустя шесть минут форвард Дмитрий Цыпченко установил окончательный счет на табло.
Таким образом московская команда продлевает свою победную серию в чемпионате до трех матчей кряду и поднимается на 3-е место в таблице.
Первая лига
9 тур
Голы: Юшин, 51, Цыпченко, 57.
Голы Юшина и Цыпченко принесли "Торпедо" гостевую победу над "СКА-Хабаровск"
"СКА-Хабаровск" уступил дома московскому "Торпедо" в 9-м туре Первой лиги (0:2).
Фото: ФК "Торпедо"