Голы Юшина и Цыпченко принесли "Торпедо" гостевую победу над "СКА-Хабаровск"

"СКА-Хабаровск" уступил дома московскому " Торпедо " в 9-м туре Первой лиги (0:2).

Фото: ФК "Торпедо"

Нападающий Александр Юшин вывел гостей вперед на 51-й минуте игры. Спустя шесть минут форвард Дмитрий Цыпченко установил окончательный счет на табло.



Таким образом московская команда продлевает свою победную серию в чемпионате до трех матчей кряду и поднимается на 3-е место в таблице.



Первая лига



9 тур



Голы: Юшин, 51, Цыпченко, 57.

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СКА-Хабаровск