"Родина" - "Балтика": во сколько начало и где смотреть матч 6-го тура РПЛ

"Родина" - "Балтика": как следить за прямой трансляцией игры чемпионата России.

Фото: РПЛ

Матч "Родина" - "Балтика" состоится сегодня, 30 августа, в рамках шестого тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдет на стадионе "Арена Химки" и начнется в 15:00 по московскому времени. В прямом эфире игру покажет телеканал "Матч Премьер".



Московская команда набрала 4 очка и занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата. Калининградцы с 7 заработанными баллами идут на данный момент на 7-й строчке.

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