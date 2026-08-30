Как пишет инсайдер Фабрицио Романо, кандидатуру 25-летнего бразильца предложили римлянам, после чего представители "Ромы" запросили условия возможного трансфера. На данный момент речь идёт о начальной стадии переговоров.
Луис Энрике стал игроком "Зенита" в сезоне-2024/2025, перейдя из "Ботафого". За петербургскую команду форвард провёл 54 матча, забил восемь мячей и сделал семь ассистов на партнёров.
"Рома" начала переговоры с "Зенитом" по трансферу Луиса Энрике - источник
"Рома" проявляет интерес к нападающему "Зенита" Луису Энрике и уже вышла на связь с петербургским клубом.
Фото: ФК "Зенит"