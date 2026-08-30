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Агент Сафонов: не сказать, что «Краснодар» показывает яркий футбол, но свое они берут

Футбольный агент Алексей Сафонов в беседе с Rusfootball.info высказался о лидерстве «Краснодара» после шести туров РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"
«Краснодар» — молодцы, берут свои очки. Пока нельзя сказать, что у них яркая игра, но своё они берут.

Психологически даже важно набирать очки там, где не всегда получается показывать яркий, атакующий футбол. Дальше у них будут соперники покрепче, там и посмотрим. Но то, что они без Сперцяна так ярко стартовали, говорит о том, что всё у них в порядке. Плюс на первый план выходят другие люди. Главное, чтобы и дальше также продолжали, хотя спад будет неизбежен», — сказал Сафонов.

После шести туров команда Мусаева не потеряла ни одного очка: шесть побед и 18 баллов. «Быки» единолично возглавляют таблицу чемпионата России.

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