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"Я бы много чего сказал, но пока не буду. Мне еще играть". Бакаев - о судействе в дерби с "Динамо"

Вингер "Локомотива" Зелимхан Бакаев раскритиковал судейство в матче с "Динамо" в 6-м туре РПЛ (0:1).
Фото: ФК "Локомотив"
"Я не видел эпизода с пенальти. Пропустил, что было на Пиняеве. Не удивлюсь, если там немножко придумано.

Это реалии нашего футбола. Я много чего сказал бы, но пока не буду. Мне еще три года минимум играть", - сказал Бакаев.

Московское дерби между "Локомотивом" и "Динамо" состоялось вчера, 29 августа. Матч 6-го тура РПЛ проходил на "РЖД Арене" и завершился поражением хозяев поля со счетом 0:1. Победный гол гости забили на 73-й минуте, успешно реализовав 11-метровый удар.

"Железнодорожники" продлили серию без побед в чемпионате до шести игр подряд и продолжают занимать 14-е место в турнирной таблице, находясь в зоне стыков.

Источник: "Матч ТВ"

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