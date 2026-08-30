"Я бы много чего сказал, но пока не буду. Мне еще играть". Бакаев - о судействе в дерби с "Динамо"

Это реалии нашего футбола. Я много чего сказал бы, но пока не буду. Мне еще три года минимум играть", - сказал Бакаев.
Московское дерби между "Локомотивом" и "Динамо" состоялось вчера, 29 августа. Матч 6-го тура РПЛ проходил на "РЖД Арене" и завершился поражением хозяев поля со счетом 0:1. Победный гол гости забили на 73-й минуте, успешно реализовав 11-метровый удар.
"Железнодорожники" продлили серию без побед в чемпионате до шести игр подряд и продолжают занимать 14-е место в турнирной таблице, находясь в зоне стыков.
Источник: "Матч ТВ"