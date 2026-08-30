Тарханов - об успехе "Спартака": во многом зависит от Карседо

Фото: ФК "Спартак"

- Посмотрим… Пока у " Спартака " все хорошо. Когда поешь дифирамбы, они всегда работают наоборот, не в лучшую сторону. Пока "красно-белые" хорошо играют, молодцы. Я считаю, что Карседо хороший тренер, он работал в "Пафосе", у него есть опыт и хороший уровень. От тренера многое зависит, важно, как он укомплектовал команду. Успех нынешнего "Спартака" во многом зависит от Карседо, - цитирует Тарханова "Матч ТВ"

Специалист положительно оценил работу испанца, но призвал не спешить с громкими выводами об игре команды.После пяти проведённых встреч "Спартак" набрал 12 очков и занимает третье место в таблице РПЛ, уступая лидирующему "Краснодару" на шесть баллов. В 6-м туре красно-белые на своём поле сыграют с "Оренбургом".