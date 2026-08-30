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Тарханов - об успехе "Спартака": во многом зависит от Карседо

Экс-рулевой "Спартака" Александр Тарханов считает, что Хуан Карлос Карседо играет ключевую роль в нынешних результатах красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"
Специалист положительно оценил работу испанца, но призвал не спешить с громкими выводами об игре команды.

- Посмотрим… Пока у "Спартака" все хорошо. Когда поешь дифирамбы, они всегда работают наоборот, не в лучшую сторону. Пока "красно-белые" хорошо играют, молодцы. Я считаю, что Карседо хороший тренер, он работал в "Пафосе", у него есть опыт и хороший уровень. От тренера многое зависит, важно, как он укомплектовал команду. Успех нынешнего "Спартака" во многом зависит от Карседо, - цитирует Тарханова "Матч ТВ".

После пяти проведённых встреч "Спартак" набрал 12 очков и занимает третье место в таблице РПЛ, уступая лидирующему "Краснодару" на шесть баллов. В 6-м туре красно-белые на своём поле сыграют с "Оренбургом".

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