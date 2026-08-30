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Агент Батракова объяснил, почему футболист не перешёл в "ПСЖ"

Представитель Алексея Батракова Владимир Кузьмичев объяснил, почему российский полузащитник в итоге не оказался в "ПСЖ".
Фото: Getty Images
По его словам, французский клуб контактировал с "Локомотивом" через посредника, однако стороны не смогли прийти к соглашению.

- Было общение между руководством "Локомотива" и посредником от "ПСЖ". Была договоренность, что если всё сложится и они договорятся, тогда мы будем обсуждать условия игрока. Так как они не договорились, на тот момент у нас общения не было. Когда наступил период buy-out, "ПСЖ" не появился, - передаёт слова агента "Матч ТВ".

В итоге Батраков продолжил карьеру в "Галатасарае". Стамбульский клуб оформил переход 21-летнего хавбека 20 августа, заплатив "Локомотиву" 25 миллионов евро.

Первый матч за новую команду россиянин провёл 29 августа. Батраков дебютировал за "Галатасарай" в победной встрече чемпионата Турции с "Гёзтепе", завершившейся со счётом 3:2.

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