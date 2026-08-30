Агент Батракова объяснил, почему футболист не перешёл в "ПСЖ"

- Было общение между руководством "Локомотива" и посредником от "ПСЖ". Была договоренность, что если всё сложится и они договорятся, тогда мы будем обсуждать условия игрока. Так как они не договорились, на тот момент у нас общения не было. Когда наступил период buy-out, "ПСЖ" не появился, - передаёт слова агента "Матч ТВ".
В итоге Батраков продолжил карьеру в "Галатасарае". Стамбульский клуб оформил переход 21-летнего хавбека 20 августа, заплатив "Локомотиву" 25 миллионов евро.
Первый матч за новую команду россиянин провёл 29 августа. Батраков дебютировал за "Галатасарай" в победной встрече чемпионата Турции с "Гёзтепе", завершившейся со счётом 3:2.