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Галактионов - о поражении "Локомотива" от "Динамо": язык не повернется ребят в чем-то упрекнуть

Главный тренер "Локомотива" Михаил Галактионов поддержал футболистов после поражения от московского "Динамо".
Фото: ФК "Локомотив"
Наставник железнодорожников остался доволен самоотдачей команды и заявил, что не может предъявить претензии игрокам, несмотря на очередную потерю очков.

- Мы провели качественный матч по самоотдаче, подходам, старались во втором тайме нагнетать, прессинговать, глубоко не закрываться. Язык не повернется ребят в чем-то упрекнуть. Понятно, что результата нет, он отрицательный, но мы поблагодарили футболистов. Сказали, что нужно находить в себе силу и волю, чтобы все исправлять, - передает слова тренера "Матч ТВ".

"Локомотив" уступил "Динамо" со счётом 0:1 и продлил серию без побед в РПЛ до шести матчей. Железнодорожники набрали три очка и занимают 14-е место в таблице. В следующем туре команда 6 сентября встретится на выезде с "Балтикой".

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