Галактионов - о поражении "Локомотива" от "Динамо": язык не повернется ребят в чем-то упрекнуть

- Мы провели качественный матч по самоотдаче, подходам, старались во втором тайме нагнетать, прессинговать, глубоко не закрываться. Язык не повернется ребят в чем-то упрекнуть. Понятно, что результата нет, он отрицательный, но мы поблагодарили футболистов. Сказали, что нужно находить в себе силу и волю, чтобы все исправлять, - передает слова тренера "Матч ТВ".
"Локомотив" уступил "Динамо" со счётом 0:1 и продлил серию без побед в РПЛ до шести матчей. Железнодорожники набрали три очка и занимают 14-е место в таблице. В следующем туре команда 6 сентября встретится на выезде с "Балтикой".