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"Челси" объявил о подписании вратаря "Автон Виллы" и сборной Аргентины

Эмилиано Мартинес присоединился к лондонскому клубу.
Фото: ФК "Челси"
"Челси" официально сообщил о переходе голкипера "Астон Виллы" и сборной Аргентины Эмилиано Мартинеса. Контракт игрока с лондонским клубом подписан на три года, до лета 2029-го.

Мартинес защищал ворота "Астон Виллы" с сентября 2020 года. За это время 33-летний аргентинец провел за команду 256 матчей во всех турнирах, в 80 из которых отыграл "на ноль". В составе бирмингемцев вратарь выиграл по итогам прошлого сезона Лигу Европы.

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