"Челси" официально сообщил о переходе голкипера "Астон Виллы" и сборной Аргентины Эмилиано Мартинеса. Контракт игрока с лондонским клубом подписан на три года, до лета 2029-го.
Мартинес защищал ворота "Астон Виллы" с сентября 2020 года. За это время 33-летний аргентинец провел за команду 256 матчей во всех турнирах, в 80 из которых отыграл "на ноль". В составе бирмингемцев вратарь выиграл по итогам прошлого сезона Лигу Европы.
"Челси" объявил о подписании вратаря "Автон Виллы" и сборной Аргентины
Эмилиано Мартинес присоединился к лондонскому клубу.
Фото: ФК "Челси"