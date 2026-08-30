Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Родина
15:00
БалтикаНе начат
Спартак
17:30
ОренбургНе начат
Рубин
20:00
Динамо МхНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
СКА-Хабаровск
0 - 2 0 2
ТорпедоЗавершен
Енисей
12:00
ШинникНе начат
Сочи
18:00
ЧелябинскНе начат
Нижний Новгород
20:00
Волга УлНе начат

Бубнов поделился ожиданиями от матча "Спартак" - "Оренбург"

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о предстоящем матче между "Спартаком" и "Оренбургом" в 6-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
"С "Оренбургом" не надо играть в два опорных полузащитника. С "Оренбургом" нужно обязательно играть в два нападающих, такими как Угальде и Даку, Солари и Маркиньос. Все нормально будет. Единственное только — нужно вписаться в лимит.

Недооценки никакой не будет. Поэтому они "Оренбург" обыграют, но "Оренбург"даст бой", - сказал Бубнов в видео на YouTube-канале "Коммент.Шоу".

Матч между "Спартаком" и "Оренбургом" состоится сегодня, 30 августа, в Москве. Встреча шестого тура Российской Премьер-Лиги пройдет на стадионе "Лукойл Арене". Стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 17:30 по москвскому времени.

Красно-белые занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России, имея в своем активе 12 набранных очков.

Напомним, в прошлом туре команда Хуана Карлоса Карседо обыграла у себя дома петербургский "Зенит" со счетом 2:0.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится