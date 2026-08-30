Бубнов поделился ожиданиями от матча "Спартак" - "Оренбург"

Недооценки никакой не будет. Поэтому они "Оренбург" обыграют, но "Оренбург"даст бой", - сказал Бубнов в видео на YouTube-канале "Коммент.Шоу".
Матч между "Спартаком" и "Оренбургом" состоится сегодня, 30 августа, в Москве. Встреча шестого тура Российской Премьер-Лиги пройдет на стадионе "Лукойл Арене". Стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 17:30 по москвскому времени.
Красно-белые занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России, имея в своем активе 12 набранных очков.
Напомним, в прошлом туре команда Хуана Карлоса Карседо обыграла у себя дома петербургский "Зенит" со счетом 2:0.