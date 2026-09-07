Расулов обозначил амбициозную цель "Динамо": готовы бороться за медали РПЛ

"Мы готовы бороться за медали РПЛ. У нас сильная команда с хорошими и качественными футболистами. Будем двигаться от игры к игре. Надеюсь, будем дальше продолжать выигрывать", — заявил Расулов.
Вратарь также обратил внимание на текущую форму "Динамо". С учетом Кубка России москвичи одержали четыре победы подряд и рассчитывают продолжить успешную серию.
После семи туров "Динамо" набрало 13 очков и занимает третье место в таблице РПЛ. Лидирует "Краснодар", в активе которого 19 баллов.
Источник: "Чемпионат"