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Расулов обозначил амбициозную цель "Динамо": готовы бороться за медали РПЛ

Вратарь московского "Динамо" Курбан Расулов заявил, что команда намерена включиться в борьбу за медали чемпионата России и продлить победную серию.
Фото: ФК "Динамо"
Расулов высоко оценил потенциал нынешнего состава бело-голубых. По словам голкипера, команда не собирается забегать вперед и будет концентрироваться на каждом следующем матче.

"Мы готовы бороться за медали РПЛ. У нас сильная команда с хорошими и качественными футболистами. Будем двигаться от игры к игре. Надеюсь, будем дальше продолжать выигрывать", — заявил Расулов.

Вратарь также обратил внимание на текущую форму "Динамо". С учетом Кубка России москвичи одержали четыре победы подряд и рассчитывают продолжить успешную серию.

После семи туров "Динамо" набрало 13 очков и занимает третье место в таблице РПЛ. Лидирует "Краснодар", в активе которого 19 баллов.

Источник: "Чемпионат"

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