Бубнов не считает Глушенкова одним из сильнейших игроков РПЛ

Фото: ФК "Зенит"

"Согласен, что Глушенков — это один из сильнейших игроков сейчас в РПЛ, не только российских? РПЛ — нет. Легионеров считаем? Нет тогда", - заявил Бубнов в видео на YouTube-канале "Коммент.Шоу".