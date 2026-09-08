Бубнов не считает Глушенкова одним из сильнейших игроков РПЛ

"Согласен, что Глушенков — это один из сильнейших игроков сейчас в РПЛ, не только российских? РПЛ — нет. Легионеров считаем? Нет тогда", - заявил Бубнов в видео на YouTube-канале "Коммент.Шоу".
В текущем сезоне Максим Глушенков, играющий на позициях оттянутого или крайнего нападающего, провел 6 матчей в Российской Премьер-Лиге, в которых отметился 5 забитыми голами и 2 результативными передачами. На данный момент 27-летний игрок сборной России занимает второе место в гонке бомбардиров чемпионата России.